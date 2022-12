Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte entwendet Geldbörse - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern:

Am 19. September dieses Jahres gegen 22:25 Uhr sprach eine Unbekannte einen Mann am Hauptbahnhof an und bat ihn um eine Spende. Er gab der Frau etwas Bargeld und steckte sein Portemonnaie zurück in seine Jackentasche. Daraufhin umarmte sie den Mann und verabschiedete sich. Kurze Zeit später bemerkte der Geschädigte, dass seine Geldbörse entwendet worden war.

Die Tatverdächtige wurde am Bahnhof videografiert. Ein Foto der Frau finden Sie unter diesem Link im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/92959

Wenn Sie Hinweise zu der abgebildeten Person geben können, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen unter 0201/829-0./SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell