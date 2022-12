POL-E: Essen: Zwei Jugendliche versuchen Mofa zu stehlen - Fotofahndung

Essen (ots) - 45356 E.-Bergeborbeck: Am Samstagabend (3. Dezember) stahl ein 48-jähriger Kroate in einem Baumarkt an der Econova-Allee unter anderem einen Akkuschrauber. Als die Beamten ihn zur Wache mitnahmen, leistete er Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und warf mehreren Beamten Heroin ins Gesicht. Der Ladendetektiv des Baumarktes konnte gegen 19:50 Uhr ...

