Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Heckenbrand in Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Samstag, den 20.05.2023, wurde die Feuerwehr Tönisvorst um kurz vor 12:00 Uhr zu einem Heckenbrand in die Vorster Straße alarmiert. Nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Heckenbrand, welcher bereits auf eine nahestehende Gartenlaube übergegriffen hat. Umgehend wurden weitere Kräfte nachalarmiert und die Brandbekämpfung in die Wege geleitet. Durch die Vornahme zweier Löschrohre und dem Einsatz mehrerer Trupps unter schweren Atemschutz konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und der Brand schnell gelöscht werden. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde der Bereich mittels Wärmebildkamera revidiert, um weitere Glutnester auszuschließen. 6 anwesende Personen wurden vorsorglich durch den anwesenden Rettungsdienst gesichtet, mussten jedoch nicht zur weiteren Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Einsatz war für die Feuerwehr mit 27 Kräften nach knapp über einer Stunde beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell