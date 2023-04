Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Großübung der Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Am Montag, den 17.04.2023, fand die erste Gemeinschaftsübung der Gesamtwehr nach mehrjähriger Pause statt.

Alles begann mit einer bestimmungsgemäßen Auslösung der Brandmeldeanlage im Heilpädagogischen Zentrum am Hochbend. Nachdem Eintreffen des ersten Löschzuges stellte sich heraus, dass mehrere automatische Brandmelder und Handruckmelder ausgelöst hatten. Das Gebäude war dementsprechend geräumt und alle anwesenden Personen haben sich am Sammelplatz eingefunden. Nach einer weiteren umfangreichen Erkundung durch den Einsatzleiter stellte sich heraus, dass es zu einer Verpuffung an der Heizungsanlage gekommen war und sich 12 Personen noch im Gebäude befanden. Diese Personen wurden durch die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Tönisvorst mit verschiedenen Verletzungsmustern als Statisten gestellt.

Umgehend wurde die Menschrettung durch mehrere Trupps unter schwerem Atemschutzschutz und Löschrohren in die Wege geleitet. Nach Eintreffen des zweiten Löschzuges wurden weitere Einsatzabschnitte gebildet, um die Personensuche zu optimieren, den Brandherd zu lokalisieren und eine Ausbreitung zu begrenzen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kam auch die Drehleiter zum Einsatz, um sich einen Überblick der Einsatzstelle von oben zu verschaffen. Nach gut einer halben Stunde konnten alle Personen gerettet und der Brand gelöscht werden. Im rückwärtigen Bereich wurde ein weiterer Abschnitt geführt, um die geretteten Personen zu betreuen und im Ernstfall an den Rettungsdienst zu übergeben.

Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit auf allen Ebenen zu festigen und für den Ernstfall gut aufgestellt zu sein. Neben den Übungsleitern, den Beobachtern und der Jugendfeuerwehr waren ca. 70 Einsatzkräfte beteiligt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell