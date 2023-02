Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeldeter Wohnungsbrand in Tönisvorst

Bild-Infos

Download

Tönisvorst (ots)

In der vergangenen Nacht am 02.02.23 um 02:51 Uhr wurden beide Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Tönisvorst zu einem gemeldeten Wohnungsbrand im Stadtgebiet in die Gelderner Straße alarmiert.

Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht einen piepsenden Rauchmelder wahrgenommen und ist dem Geräusch nachgegangen. Nachdem Sie festgestellt hat, dass auch Rauch aus der Wohnung kam, hat Sie umgehend den Notruf gewählt und die Feuerwehr alarmiert.

Die nur wenig später eintreffenden Einsatzkräfte leiteten sofort umfangreiche Erkundungsmaßnahmen ein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen in der Wohnung aufhielten und die Rauchbildung wahrnehmbar war, ging ein Trupp zügig unter Atemschutz mit Vornahme eines Löschschlauches vor. Während die weiteren Bewohner dazu angehalten wurden, in ihren eigenen Wohnungen zu verbleiben, öffnete der Bewohner nach kurzer Zeit eigenständig seine betroffene Wohnung. Während der vorgehende Trupp den Entstehungsbrand löschte, wurde der Betroffene durch weitere Einsatzkräfte ins Freie verbracht und dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde dieser zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Nachdem der Brand gelöscht war und keine weiteren Glutnester mittels Wärmebildkamera festgestellt wurden, leiteten die Einsatzkräfte umfangreiche Lüftungsmaßnahmen ein.

Der Einsatz war nach gut einer Stunde für alle 55 ehrenamtlichen Einsatzkräfte aus beiden Löschzügen beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell