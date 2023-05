Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Sie haben sich getraut!

Tönisvorst (ots)

Am heutigen Freitag, den 19.05.2023, haben sich Florian Grabowsky und seine Frau Katharina Plura das "Ja"- Wort gegeben. Während die beiden im Standesamt in St. Tönis den Bund der Ehe eingingen, nahmen die Kameraden des Löschzuges St. Tönis Stellung, um Spalier zu stehen und dem Brautpaar die besten Glückwünsche für die gemeinsame Zukunft zu überbringen. Im Anschluss ging es für die Frischvermählten bei strahlenden Sonnenschein hoch hinaus. Dabei fuhr der Berufsfeuerwehrmann seine Frau mit der Drehleiter über die Dächer von St. Tönis. Florians Laufbahn begann bereits 2001 in der Jugendfeuerwehr und ist seid nunmehr 22 Jahren aktives Mitglied der Feuerwehr Tönisvorst.

Auf diesem Weg wünschen wir dem frischvermählten Brautpaar alles Gute für die gemeinsame Zukunft!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell