POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Jugendlicher überfallen

Qualmendes Fahrzeug

Ein rauchendes Fahrzeug hat am Mittwochabend zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei in der Karlstraße geführt. Eine Zeugin hatte das Fahrzeug kurz vor 19.30 Uhr auf dem Gelände einer dortigen Tankstelle entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Feuerwehrleuten angerückt war, kümmerte sich um den Qualm aus dem Motorraum des beschädigten Dacia. Zu einem Brand war es nicht gekommen. Wie sich herausstellte, war die 76 Jahre alte Lenkerin des Fahrzeugs kurz zuvor offenbar mit einem in der Sondelfinger Straße abgestellten Fahrzeug kollidiert. Dabei wurde ihr Wagen wohl stark beschädigt, dass er zu rauchen begann. Der Dacia musste in der Folge abgeschleppt werden. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und insbesondere zu dem in der Sondelfinger Straße beschädigten Fahrzeug dauern an. (rn)

Pliezhausen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag auf der B297 bei Mittelstadt ereignet hat. Ein 52-Jähriger war kurz nach 14 Uhr mit seinem Citroen auf der Neckartenzlinger Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs. An der dortigen Einmündung übersah er offenbar einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigen Leichtkraftradfahrer und fuhr in den Einmündungsbereich ein. Dort kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Zweirad wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und kollidierte dort noch mit einer Schutzplanke. Der 17 Jahre alte Biker wurde mit Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Seine Maschine musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 3.000 Euro beziffert. (rn)

Engstingen (RT): Radfahrer verunglückt

Mit einem verkehrsuntüchtigen Fahrrad ist ein Mann am Mittwochnachmittag verunglückt und hierbei schwer verletzt worden. Der 49-Jährige befuhr gegen 15.15 Uhr mit einem Herrenrad einen abschüssigen Feldweg, Unterer Schoosweg, vom Gewerbepark Haid herkommend in Richtung Engstingen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Rad und kam kopfüber zu Fall. Beim Sturz zog er sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Der Verunglückte hatte keinen Helm getragen. Der 49-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Bei einer Überprüfung des Fahrrads stellten die Beamten fest, dass die Bremsen nicht funktionierten. (ms)

Eningen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls gewesen sein, den ein 18-Jähriger am Mittwochabend auf der St. Johanner Steige verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 18.40 Uhr mit seinem Opel Corsa auf der L380 die Steige von St. Johann abwärts in Richtung Eningen unterwegs. Weil er deutlich zu schnell fuhr, kam er in einer linksführenden Haarnadelkurve mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach ein Gebüsch und schanzte eine etwa vier Meter tiefe Böschung hinab, bevor der Opel im angrenzenden Wald gegen einen Baum prallte und liegenblieb. Der Fahrer und ein 17-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt, zwei weitere Mitfahrer im Alter von 15 und 18 Jahren erlitten nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Alle vier konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Opel, an dem Totalschaden in geschätzter Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden war, wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie zur Unfallaufnahme musste die Steige bis etwa 21.30 Uhr gesperrt werden. (cw)

Grabenstetten (RT): Wohnungsbrand

Zu einem Wohnungsbrand in der Gartenstraße sind die Einsatzkräfte am frühen Donnerstagmorgen ausgerückt. Gegen 2.35 Uhr waren die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert worden, nachdem es in der Einliegerwohnung im Untergeschoss des Einfamilienhauses zu einem Brand gekommen war. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit 75 Feuerwehrleuten im Einsatz war, hatte der Hausbewohner das Gebäude bereits verlassen. Die Wehrleute konnten den Brand löschen und ein Ausbreiten der Flammen auf das Wohngebäude verhindern. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten zogen sich allerdings bis etwa vier Uhr hin. Einer der eingesetzten Feuerwehrleute klagte gegen Ende des Einsatzes über medizinische Probleme, weshalb er vom Rettungsdienst, der mit 13 Einsatzkräften vor Ort war, vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht wurde. Sonst wurde zum Glück niemand verletzt. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar. Der Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge insbesondere auch wegen des Rauchgasniederschlags im gesamten Haus auf etwa 80.000 Euro summieren. Der Inhaber der Einliegerwohnung, dessen Aufenthalt zunächst unklar war, konnte später wohlbehalten angetroffen werden. Beide Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der Polizeiposten Bad Urach hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern die Ermittlungen zur derzeit noch ungeklärten Brandursache aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochmorgen an der Kreuzung Wehrneckarstraße / Vogelsangstraße ereignet hat. Eine 47-Jährige befuhr gegen 8.10 Uhr mit ihrem Kia Picanto die Wehrneckarstraße in Richtung Vogelsangbrücke. An der Kreuzung zur Vogelsangstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pedelc-Fahrers. Der 61 Jahre alte Radler hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig reagieren zu können, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, musste der Radler vom Rettungsdienst mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes ins Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Unfall mit verletztem Kind

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag, gegen 15.50 Uhr, erlitten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief das zwölf Jahre alte Mädchen im Kreuzungsbereich Hohenkreuzweg / Schloßwiesenweg ohne auf den Verkehr zu achten auf die Straße. Hierbei wurde sie von einer Mercedes-Benz C-Klasse einer 43 Jahre alten Frau erfasst, die laut Zeugenangaben mit Schrittgeschwindigkeit auf dem Hohenkreuzweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw fiel die Zwölfjährige zu Boden. Sie wurde zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (ms)

Esslingen (ES): Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf dem Esslinger Bahnhofplatz verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 57-Jähriger kurz vor 18 Uhr mit einem Mountainbike den Fußgängerweg zwischen einer Baustelle und dem Gebäude einer Krankenversicherung. Aufgrund des regen Publikumverkehrs sei er mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs gewesen. Vor einer Ampel blieb der Mann mit dem Lenker seines Fahrrads an der Handtaschenschlaufe einer 40 Jahre alten Fußgängerin hängen. Hierdurch kamen beide Personen zu Fall. Während der Radfahrer an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt werden konnte, musste die Frau zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Wernau (ES): Fußgängerin von Sprinter erfasst

Mit einem Rettungswagen musste eine von einem Lieferwagen erfasste Fußgängerin am Mittwochnachmittag in eine Klinik gebracht werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 25-Jähriger mit einem Sprinter kurz nach 14 Uhr die Wernauer Ulrichstraße rückwärts. Hierbei stieß er mit einer auf der Fahrbahn laufenden, 47 Jahre alten Frau zusammen, die nach dem Aufprall zu Boden stürzte. Über die Schwere der Verletzungen liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. (ms)

Kirchheim (ES): Jugendlicher am Bahnhof überfallen (Zeugenaufruf)

Ein Jugendlicher ist von einem vermutlich gleichaltrigen Täter am Mittwochnachmittag am Kirchheimer Bahnhof überfallen und mit einem Messer verletzt worden. Der 16-Jährige befand sich ersten Ermittlungen nach gegen 15.20 Uhr in der Bahnhofsunterführung. Ein bislang unbekannter Täter soll auf den Jugendlichen hinzugekommen sein und ihn mit einem Messer bedrohend aufgefordert haben, ihm Geld auszuhändigen. Da sich der 16-Jährige wehrte, stach ihm der Unbekannte mit dem Messer in das Bein. Der Täter flüchtete im Anschluss in Richtung Ludwig-Uhland-Gymnasium und konnte trotz einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen unerkannt entkommen. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Der Unbekannte ist etwa 16 bis 18 Jahre alt und war auffallend komplett weiß bekleidet. Zudem trug er eine weiße Basecap und hatte ein weißes Tuch, ein sogenanntes Bandana, um den Mund gewickelt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer schweren räuberischen Erpressung aufgenommen und bittet unter Telefon 07021/501-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Kohlberg (ES): Dunstabzugshaube in Brand geraten

In einem Wohnhaus in der Teckstraße hat am Mittwochabend eine Dunstabzugshaube Feuer gefangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich kurz vor 20 Uhr das erhitzte Fett in einer Pfanne entzündet. Die Flammen griffen daraufhin auf die Dunstabzugshaube über. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften anrückte, hatte ein Hausbewohner das Feuer unter Zuhilfenahme einer Brandschutzdecke gelöscht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen. (rn)

Nürtingen (ES): Unfall im Kreisverkehr

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag am Kreisverkehr in der Max-Eyth-Straße erlitten. Der 51-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 16.30 Uhr die Carl-Benz-Straße von Enzenhardt kommend in Richtung Max-Eyth-Straße. Am dortigen Kreisverkehr missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt des bereits darin befindlichen Mercedes eines 85-Jährigen. Nach dem anschließenden Zusammenstoß stürzte der Radler zu Boden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Der Blechschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. (rn)

Deizisau (ES): Vor Kontrolle geflüchtet

Ein 18 Jahre alter Rollerfahrer hat in der Nacht zum Donnerstag versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen 0.50 Uhr waren einer Streifenwagenbesatzung zwei Rollerfahrer ohne Helme und Licht in der Esslinger Straße aufgefallen. Als sie kontrolliert werden sollten, fuhren sie in unterschiedliche Richtungen davon. Ohne die Anhaltezeichen zu beachten, flüchtete der 18-Jährige in der Folge mit einem Roller ohne Kennzeichen über die Plochinger Straße in Richtung Plochingen. Nachdem der Rollerfahrer kurz nach dem Ortsausgang von Deizisau auf die Gegenfahrspur gewechselt und sich die Streifenwagenbesatzung neben ihn gesetzt hatte, bremste der 18-Jährige seinen Roller ab, worauf dieser ins Schlingern geriet und der Fahrer zu Boden stürzte. Der unverletzt gebliebene 18-Jährige wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen war es nicht gekommen. Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der junge Mann nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügt. Zudem lieferte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis, sodass er im Anschluss eine Blutprobe abgeben musste. Der Roller, an dem Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden war, wurde zur Überprüfung der Eigentumsverhältnisse und zur technischen Prüfung sichergestellt. Der 18-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen und wird nun entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Notzingen (ES): Radfahrende zusammengestoßen

Drei Radfahrende sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwischen Schlierbach und Notzingen verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 34 Jahre alter Mann gegen 17.45 Uhr den Radweg von Schlierbach herkommend. Dabei geriet er in der leichten Rechtskurve einer Senke wohl aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit zu weit nach links. Zeitgleich kamen ihm dort eine 58-jährige Pedelec-Lenkerin und ein gleichaltriger Pedelec-Lenker aus Richtung Notzingen entgegen. Die Frau musste daher stark abbremsen und stürzte zu Boden. Die beiden Männer kollidierten miteinander und kamen ebenfalls zu Fall. Sie mussten im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrrädern dürfte sich vorläufigen Schätzungen zufolge auf insgesamt rund 3.000 Euro belaufen. (mr)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen eines Verkehrsunfalls, den ein 18-Jähriger am Mittwochnachmittag auf der B28 zwischen Tübingen und Rottenburg verursacht hat. Der Heranwachsende war gegen 16.15 Uhr mit seinem Audi S3 auf der Bundesstraße in Richtung Rottenburg unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 19-Jährige mit ihrem Audi A3 an der Ausfahrt Bühl verkehrsbedingt bremsen musste. Weil er zudem zu dicht aufgefahren war, krachte er mit seinem Wagen ins Heck der Vorausfahrenden. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitten die 19-Jährige und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte beide nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. (cw)

Bodelshausen (TÜ): Defekte Heizung

Ein technischer Defekt an der Heizung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für den Einsatz der Rettungskräfte am Mittwochabend in der Pflaumengasse gewesen sein. Gegen 21.20 Uhr war den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei ein Brand in dem Einfamilienhaus gemeldet worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 23 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte zum Glück rasch Entwarnung geben. An der Heizungsanlage im Keller des Hauses war es wegen eines technischen Defekts zu einer erheblichen Rauchentwicklung aber nicht zu einem offenen Feuer gekommen. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr durchlüftet. Beide Hausbewohner wurden vom Rettungsdienst, der mit fünf Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor. (cw)

Rosenfeld (ZAK): Am Steuer eingeschlafen - Führerschein weg

Übermüdung dürfte den ersten Ermittlungen des Polizeireviers Balingen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, den ein 18-Jähriger am Mittwochabend auf der L415 verursacht hat. Der Fahranfänger war gegen 18.10 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Landesstraße von Rosenfeld in Richtung Geislingen unterwegs, als er, wie er angab, am Steuer kurz einnickte. Dabei kam er mit seinem Transporter im Kurvenbereich nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Verkehrszeichen. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Sprinter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 11.000 Euro beziffern. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Er sieht nun einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs entgegen. (cw)

Albstadt (ZAK): Biker gestürzt

Nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Mittwochabend bei einem Verkehrsunfall in Onstmettingen erlitten. Der 24 Jahre alte Lenker einer Yamaha war gegen 18.20 Uhr in Verlängerung der Nägelestraße stadtauswärts unterwegs, als er mit seiner Maschine nach rechts von der Straße abkam und in einer angrenzenden Wiese stürzte. Er wurde anschließend vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Motorrad war augenscheinlich nur geringer Schaden entstanden. (mr)

Burladingen (ZAK): Jugendlicher bei Unfall schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein Jugendlicher nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Der 16-Jährige war gegen 15.45 Uhr mit einem Kleinkraftrad auf der Recksteinstraße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs. Kurz vor der Einmündung Weidenstraße kam der Zweiradlenker auf der schmalen Fahrbahn in einer unübersichtlichen Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen zu weit nach links. Hierbei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Ford Ka einer 45 Jahre alten Frau. Der 16-Jährige stürzte im Anschluss zu Boden und zog sich unter anderem Kopfverletzungen zu. Er hatte einen Helm getragen, ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei nach jedoch den Kinnriemen nicht geschlossen. Der Verletzte wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 4.000 Euro geschätzt. (ms)

