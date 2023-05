POL-MG: Trickdiebstahl: Unbekannte stehlen diversen Schmuck

Mönchengladbach Innenstadt (ots) - In einem Mönchengladbacher Hotel wurde am frühen Morgen, gegen 03.30 Uhr, ein 63jähriger Hotelgast bestohlen. Indem der Täter vorgab, dass es brennen würde, öffnete der Hotelgast die Zimmertür. Durch die Ablenkung konnte der Täter dem Gast das Handy und die Geldbörse wegnehmen. Die hinzugerufenen Polizei stellte den Täter im Nahbereich. Die Beute konnte aufgefunden und an den ...

