Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer bei Verkehrsunfall erheblich verletzt - Rettungshubschrauber angefordert

Mönchengladbach-Hardt (ots)

Am Samstag, 27.05.2023, gegen 08.30 Uhr, kam es auf der Straße Am Kirschbaum in Mönchengladbach, Ortsteil Hardt, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73jähriger Radfahrer aus Hardt erheblich verletzt wurde.

Zur Unfallzeit öffnete ein 61jähriger Pkw-Fahrer aus Hardt die Fahrertür, nachdem er sein Fahrzeug abgestellt hatte. Hierbei übersah er den von hinten kommenden 77Jährigen, der auf seinem Fahrrad links an dem Pkw vorbeifahren wollte. Das Fahrrad blieb mit der rechten Pedale an der Autotür hängen. Dadurch kam der 73jährige zu Fall. Er stürzte und schlug unter anderem mit dem Kopf auf. Zur Unfallzeit trug der Radfahrer einen Fahrradhelm.

Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde aufgrund der Kopfverletzungen ein Rettungshubschrauber angefordert, der den 77Jähringen in ein Krankenhaus in Krefeld brachte. (so)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell