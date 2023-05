Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrug an der Haustür: Seniorinnen in der eigenen Wohnung bestohlen

Mönchengladbach (ots)

Am Donnerstag, 25. Mai, ist es zu zwei Betrugsdelikten in Rheydt gekommen.

Gegen 16 Uhr sprach eine unbekannte Frau eine 90-Jährige vor ihrer Haustür an der Schmölderstraße an. Die Unbekannte gab an, die Seniorin über ihre Tante aus der Nachbarschaft zu kennen und bat um ein Glas Wasser, da sie schwanger sei. Gemeinsam gingen sie in die Wohnung der 90-Jährigen. Dort konnte sich die Frau zeitweise unbeaufsichtigt aufhalten. Nachdem sich die Frau verabschiedet hatte, stellte die Seniorin fest, dass ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie diverser Schmuck entwendet wurden.

Unter einem ähnlichen Vorwand, dem Kennen des Ehemanns, verschaffte sich eine ebenfalls junge Frau Zutritt zur Wohnung einer 84-Jährigen an der Brucknerallee. Gegen 17 Uhr sprach die Unbekannte die Seniorin vor deren Haustür an. In der Wohnung bat sie die 84-Jährige um ein Glas Wasser und konnte sich so eine gewisse Zeit unbeaufsichtigt in der Wohnung aufhalten. Später stellte die Seniorin fest, dass ihr zwei Portemonnaies gestohlen wurden, in denen sich unter anderem ein insgesamt zweistelliger Bargeldbetrag befand.

Beide Seniorinnen können die Frau wie folgt beschreiben: Zwischen 1,65 Meter und 1,70 Meter groß, von schlanker Statur, etwa 20 bis 25 Jahre alt, langes dunkles Haar.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Weitere Präventionshinweise gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/ (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell