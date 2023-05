POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Globus Parkplatz

Bickendorf (ots) - Am Dienstag, 23.05.2023 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Bickendorf. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Hausbewohner aus und drangen im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr in das Gebäude ein. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Polizei Bitburg leitete umgehend nach Mitteilungseingang Fahndungsmaßnamen ein und führte eine Tatortaufnahme durch; ...

