Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tatbeteiligte eines Telefonbetrugs festgenommen

Wittlich (ots)

Bitburg. Am Dienstag dem 23.05.2023 gelang es im Rahmen eines gemeinsamen Einsatzes der Polizeiinspektion Bitburg und der Kriminalinspektion Wittlich die Tatbeteiligte eines Telefonbetrugs festzunehmen. Im Laufe des Tages hatte ein 66jähriger aus dem Stadtgebiet Bitburg einen Anruf erhalten in dem ihm mitgeteilt wurde, dass ein naher Angehöriger einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Er wurde dazu aufgefordert eine Kaution zu hinterlegen um eine Inhaftierung zu vermeiden. Der Geschädigte erkannte den Betrugsversuch und unterrichtete die echte Polizei. Bei der Abholung der Kautionszahlung konnte schließlich eine 49-jährige aus Polen stammende Frau festgenommen werden. Diese wurde am heutigen Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Trier vorgeführt und befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. - In diesem Zusammenhang wird daraufhin gewiesen, dass weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft bei Unfällen die Eltern/Angehörigen anruft und hohe Summen für eine Kaution fordert. Dabei handelt es sich um eine Betrugsmasche. - Übergeben sie niemals Geld/Wertgegenstände an fremde Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt: über die jeweilige Rufnummer oder per Notrufnummer 110 und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei

