Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vollbrand einer Halle (Ergänzungsmeldung)

Bitburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.05.2023, ist in einer Industriehalle auf dem ehemaligen Flugplatzgelände in Bitburg ein Feuer ausgebrochen. Bei dem Brand sind keine Personen verletzt worden. Die Feuerwehr ist weiterhin mit den Löscharbeiten beschäftigt. Durch die Löscharbeiten kann es vereinzelt zu weiterer Rauchentwicklung kommen. Hierzu veröffentlicht die Feuerwehr regelmäßig aktuelle Gefahrenmeldungen. Diese können auch in den bekannten Katastrophenwarn Apps abgerufen werden. Neben den zahlreichen Feuerwehren sind auch das DRK, das THW sowie die Polizei Bitburg im Einsatz.

