Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einsätze in der Münzstraße beschäftigten die Polizei

Koblenz (ots)

Am Wochenende wurde die Polizeiinspektion Koblenz 1 im Stadtgebiet insbesondere von alkoholisierten und aggressiven Personen beschäftigt. Zunächst befuhr eine Streifenwagenbesatzung am frühen Sonntagmorgen den Bereich der Münz/-Burgstraße, als ein 45-Jähriger mehrfach aggressiv gegen die Fensterscheibe des Streifenwagens schlug. Er schrie lautstark nach seinem vermeintlich verlorenen Rucksack, den er zuvor selbst auf die Straße warf. Im weiteren Verlauf gab er keine Ruhe und verlangte - auf der Suche nach dem Rucksack - in aggressiver Art und Weise Zugang zu einer Gaststätte. Durch die Einsatzkräfte wurde ihm ein Platzverweis erteilt, dem er nicht nachkam und zudem die Beamten zu attackieren versuchte. Er wurde daraufhin aus Eigensicherungsgründen durchsucht. Während dieser Maßnahme wehrte er sich derart, dass er gefesselt und ins Gewahrsam eingeliefert werden musste. Sowohl bei der Verbringung in den Streifenwagen, als auch während des Aufenthalts im Gewahrsam widersetzte er sich vehement, randalierte und beleidigte die eingesetzten Kräfte.

Kurz darauf war ein weiteres Streifenteam aufgrund einer ursprünglich anderen Sachverhaltsaufnahme ebenfalls in der Münzstraße zugange. Dort wurden die Beamten auf einen 29-Jährigen aufmerksam, der grundlos einen Unbeteiligten provozierte und mit diesem in Streit geriet. Außerdem beleidigte auch er die anwesenden Polizeibeamten. Nachdem ihm ebenfalls ein Platzverweis erteilt wurde, von welchem er sich nicht belehren ließ, konnte er eine weitere Zelle im Polizeigewahrsam belegen. Für beide heißt es nun: Strafanzeige wegen Beleidigung folgt.

