Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf ALDI-Parkplatz

Schortens (ots)

Bereits am Donnerstag,19.05.22, in der Zeit von 10:00 - 11:00 Uhr, kam es auf dem ALDI-Parkplatz im Mühlenweg in Schortens, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der geparkte Pkw der Geschädigten wurde vermutlich beim Ausparken des Unfallverursachers am vorderen Stoßfänger der Fahrerseite beschädigt. Zeugenhinweise bitte unter 04461-9849330 an die Polizeistation in Schortens.

