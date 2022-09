Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Koblenz (ots)

Am 04.09.2022 kam es gegen 19:00 Uhr in Koblenz-Ehrenbreitstein zu einem Verkehrsunfall. Eine Unfallbeteiligte wartete zunächst mit ihrem Pkw bei Rotlicht vor der Lichtzeichenanlage der Kreuzung Bundestraße 42/Im Teichert und fuhr anschließend bei Grünlicht weiter geradeaus in Richtung Koblenz-Pfaffendorfer Brücke. Von links, aus Richtung Im Teichert/Kolonnenweg kommend, fuhr jedoch ein weiterer Pkw, vermutlich nach vorher missachtetem Rotlicht, in den Kreuzungsbereich auf der B 42 ein und kollidierte mit der linken vorderen Fahrzeugseite der Geschädigten. Bei diesem Pkw soll es sich um einen schwarz-weißen Smart mit einer Fahrerin im Alter von 50 bis 60 Jahre gehandelt haben. Nach dem Unfall entfernte sich die Unfallverursacherin in Richtung Pfaffendorfer Brücke, obwohl mehrere andere Pkw-Fahrer diese durch Hupen zum Anhalten bewegen wollten. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Verkehrsunfall machen? Wer hat die weitere Fahrt der Verursacherin beobachtet? Insbesondere diejenigen Verkehrsteilnehmer, welche die Verursacherin zum Anhalten bewegen wollten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter 0261-103 2510.

