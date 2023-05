Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwerer Raub unter Vorhalt eines Messers

Mönchengladbach-Hardterbroich (ots)

Am Donnerstag, den 25.05. gegen 17.00 Uhr wurden zwei Jungs (12 und 14 Jahre alt) auf dem Spielplatz Am Bungtbach in Höhe der dortigen Kleingartenanlage überfallen.

Die beiden minderjährigen Geschädigten wurden unter Vorhalt eines Messers von einer vierköpfigen männlichen Personengruppe aufgefordert ein Mountainbike und die mitgeführten Handys auszuhändigen. An einem zweiten Mountainbike zerstachen sie die Reifen.

Die Tätergruppe floh im Anschluss in unbekannte Richtung.

Im Rahmen der Fahndung konnten drei verdächtige Personen im Bereich Platz der Republik gesichtet werden. Nach einer kurzen Verfolgung konnten zwei der drei Jugendlichen gestellt werden. Diese sind 14 und 15 Jahre alt.

Das entwendete Fahrrad konnte später an den Geschädigten wieder ausgehändigt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die beiden gestellten Täter wurden zwecks kriminalpolizeilicher Maßnahmen zum Polizeipräsidium verbracht. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden sie wieder entlassen und in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen bzw. zu verdächtigen Person in Tatortnähe machen können, werden gebeten sich an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (l.s.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell