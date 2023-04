Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Überlingen

Bodenseekreis (ots)

Großbrand in der Innenstadt von Überlingen

Am Dienstag wurde um kurz nach 21.00 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Hofstatt 14 in Überlingen gemeldet. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war der Dachstuhl bereits im Vollbrand und stürzte in der Folge ein. Die Feuerwehr sowie Kräfte des Polizeipräsidiums Ravensburg waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Zur Verhinderung von Gefahren für die Bewohner wurde das Brandobjekt sowie die anliegenden Gebäude evakuiert.

Trotz intensiver Löscharbeiten breitete sich der Brand auf die anliegenden Gebäude Hausnummer 12 und 10 aus und beschädigte diese schwer. Gegen 22:45 Uhr war der Brand weitgehend unter Kontrolle.

Durch den Brand wurden das Gebäude Hofstatt 14 nahezu komplett zerstört. Die Gebäude Hofstatt 12 und 10 wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 2 Millionen Euro geschätzt. Bislang sind kein Personenschäden bekannt.

Die Beamten des Polizeipräsidiums Ravensburg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell