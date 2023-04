Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Verkehrsüberwachung am "Car-Freitag"

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Die Tuning- und Poser-Szene haben Beamte der Verkehrspolizei mit Unterstützung der örtlichen Polizeireviere am sogenannten "Car-Freitag" an mehreren Orten im Präsidiumsgebiet schwerpunktmäßig kontrolliert. In diesem Jahr machten dabei insgesamt keine größeren Zusammenkünfte auf sich aufmerksam, lediglich im Bereich Aulendorf herrschte ein reges Treiben mit rund 30 szenetypischen Fahrzeugen. Besonderes Augenmerk legten die fachkundigen Polizisten bei ihren Kontrollen auf unzulässige technische Veränderungen und Manipulationen, wobei sie diese in insgesamt 23 Fällen beanstandeten. Neun Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und deren Kraftfahrzeuge sichergestellt. Drei Personen müssen mit Bußgeldern wegen unnötigem Lärm oder Abgasbelästigung rechnen. Darüber hinaus war ein Fahrer ohne Führerschein unterwegs, bei einem weiteren schlug ein Drogenvortest positiv an. In der Gesamtschau fällt die Bilanz für den "Car-Freitag" nach rund 100 Fahrzeugkontrollen im Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Ravensburg durchaus positiv aus.

