Ravensburg

Scheibe eingefahren

Zu Bruch gegangen ist die Scheibe des Ausstellungsraumes eines Autohauses in der Meersburger Straße bei einem Unfall am Montagnachmittag. Ein 63 Jahre alter Fahrzeuglenker wollte kurz nach 14 Uhr offensichtlich zu nahe rückwärts an die Scheibe parken und stieß dabei mit dem Heck seines Klein-Lkw gegen das Glas. Die Scheibe brach, der entstandene Schaden an Gebäude und Auto dürfte sich auf einige tausend Euro belaufen.

Ravensburg

Mehrere Autos angefahren - Verursacher flüchtig

Mindestens zwei am Straßenrand geparkte Autos hat ein Unbekannter am Montagabend in Schmalegg beschädigt. Der Verursacher befuhr die Schmalegger Straße in Richtung Ortausgang, als er zwischen dem Möwen- und dem Sperlingweg erst einen Opel Corsa am Außenspiegel streifte. Einen mehrere Fahrzeuglängen vor dem Corsa geparkten Opel Astra streifte er auf der gesamten Fahrzeuglänge, sodass an diesem ein Schaden von rund 6.000 Euro entstand, während sich der Schaden am Corsa auf rund 500 Euro belaufen dürfte. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Die Polizei Ravensburg ermittelt und geht aufgrund der Spurenlage davon aus, dass der flüchtige Unfallverursacher mit einem Renault unterwegs gewesen sein dürfte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Unfällen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Sessel geht in Flammen auf

Wegen eines brennenden Sessels war die Feuerwehr am Sonntagabend im Dürerweg im Einsatz. Aus unbekannten Gründen war der als Müll deklarierter Sessel am Straßenrand in Brand geraten. Dieser brannte nahezu vollständig ab, die Feuerwehr löschte die Flammen. Anderweitiger Sachschaden entstand nicht.

Ravensburg

Polizei ermittelt nach Geldübergabe an Betrüger

Als Polizist ausgegeben hat sich ein Betrüger, auf den eine 82-jährige Frau am Mittwoch hereingefallen ist. Der Täter rief bei der Seniorin an und teilte ihr mit, dass bei der Festnahme einer Betrügerbande ihre Mithilfe nötig sei. Sie solle dazu eine größere Geldsumme von ihrem Konto abheben und diese in Oberzell deponieren, wo es von einem angeblichen Polizisten abgeholt und auf Falschgeld überprüft werde. Die Seniorin ließ sich von dem Gespräch mit dem angeblichen Beamten derart beindrucken, dass sie einen hohen vierstelligen Euro-Betrag abhob und wie beschrieben in der Franz-Schubert-Straße ablegte. Von dort holte in Unbekannter das Geld zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr ab. Erst am Folgetag kamen der 82-Jährigen Zweifel woraufhin sie sich über Notruf an die Polizei wandte. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen wegen Betrugs. Personen, die während des besagten Zeitraums rund um die Franz-Schubert-Straße in Oberzell Verdächtiges beobachtet haben, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden. Die Polizei warnt in dem Zusammenhang nochmals vor betrügerischen Telefonanrufen. Lassen Sie sich von Unbekannten unter dubiosen Umständen nicht dazu verleiten, Geld und Wertgegenstände herzugeben. Überprüfen Sie davor die Geschichte des Anrufers und lassen Sie sich zeitlich nicht unter Druck setzen! Weitere Tipps und Hinweise finden Sie auch im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Leutkirch

Autofahrer fährt in Gegenverkehr

Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Montag kurz nach 14 Uhr auf der B 465 zwischen Leutkirch und Reichenhofen. Ein 63-jähriger Mercedes-Lenker, der in Richtung Leutkirch unterwegs war, kam aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur. Dort prallte er seitlich mit dem entgegenkommenden Citroen einer 43-Jährigen zusammen, die geistesgegenwärtig abgebremst und noch versucht hatte auszuweichen. Die Fahrer wurden durch den Zusammenstoß ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt, der entstandene Sachschaden an den beiden Autos dürfte sich auf rund 14.000 Euro belaufen.

Kißlegg

Rollerunfall fordert zwei Verletzte

Wegen eines selbst verschuldeten Fahrfehlers ist der Fahrer eines Motorrollers am Montag in der Leutkircher Straße gestürzt. Kurz nach 14 Uhr verlor der 54-Jährige die Kontrolle über sein Zweirad und kam zu Fall. Während er sich durch den Unfall eine Verletzung an der Schulter zuzog, erlitt seine 16 Jahre alte Mitfahrerin eine Verletzung am Knöchel. Beide wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der durch den Sturz entstandene Sachschaden am Roller dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen.

Wangen

Auto mehrfach beschädigt

Auf den Wagen einer 34-Jährigen hatte es ein Unbekannter abgesehen, der das Auto nunmehr schon das zweite Mal beschädigt hat. Am Ostermontag zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr schmierte der Täter Beleidigungen mit silberner Farbe auf den in der Pettermandstraße geparkten Wagen und ließ Luft aus einem Reifen ab. Bereits eine Woche zuvor wurde das Auto mit einem Brecheisen beschädigt. Der Täter rammte das Metallwerkzeug durch den Kühlergrill des Fahrzeugs, sodass dieses nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Sachschaden wird in beiden Fällen auf jeweils mehrere tausend Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wolfegg

Unbekannte verursachen erheblichen Flurschaden

Auf einen vierstelligen Euro-Betrag wird der Schaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht zum Sonntag auf einer Wiese neben der Aussichtsplattform Süh bei Wolfegg verursacht haben. Mehrere Quad- oder Autofahrer drifteten dort über das Feld und richteten auf einer Größe von etwa einem Fußballfeld erhebliche Verwüstung an. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen Sachbeschädigung, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0522/984-0 erbeten.

Weingarten

Einbrecher in Gartenlauben am Werk

Bei der Tat gestört worden sind augenscheinlich drei Einbrecher, die in der späten Montagnacht in der Kleingartenanlage in der Talstraße am Werk waren. Die Einbrecher hatten eine dortige Gartenhütte aufgebrochen und aus dieser mehrere Benzinkanister sowie eine Metallkiste gestohlen. Sie waren offenbar gerade im Begriff eine weitere Hütte gewaltsam zu öffnen, als ein Unbeteiligter auf das Trio aufmerksam wurde. Als auch diese den Zeugen bemerkten, suchten die Täter in Richtung Marienfriedhof, Ravensburg, das Weite und ließen dabei das Diebesgut zurück. Einer der Täter wird als etwa 170 cm groß und von ausländischem Aussehen beschrieben. Er habe seitlich abrasierte Haare und sprach akzentfreies Deutsch. Ein zweiter Täter soll etwa 180 cm groß und mit einem schwarzen Kapuzenpulli gekleidet gewesen sein. Die Polizei, die von dem Zeugen informiert wurde, leitete umgehend eine Fahndung ein, konnte den Einbrechern aber bislang nicht habhaft werden. Personen, die gegen 23 Uhr rund um die Kleingartenanlage Verdächtiges beobachtet haben, denen das Trio während ihrer Flucht aufgefallen ist oder die sonstigen sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Weingarten

Autofahrer übersieht Frau auf Fahrrad

Von einem Autofahrer übersehen worden ist eine 48-jährige Radfahrerin, die am Montagnachmittag auf dem Radweg entlang der Abt-Hyller-Straße nach Berg unterwegs war. Der 20 Jahre alte Opel-Lenker kam aus der Alemannenstraße und bog nach rechts in die Abt-Hyller-Straße ein, als er mit der Radlerin zusammenstieß. Diese stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst noch an der Unfallstelle versorgt. Durch die Kollision entstand am Auto ein Schaden von rund 1.500 Euro.

Bad Waldsee

Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Hinweise erbittet die Polizei, nachdem ein Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Ostermontag im Stadtgebiet das Weite gesucht haben. Der unbekannte Fahrer kam gegen 2 Uhr in der Biberacher Straße von der Straße ab und fuhr ein Pflanzgefäß und eine Parkbank auf einem Privatgrundstück um. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr er davon. Die Polizei, die zwischenzeitlich Ermittlungen eingeleitet hat, geht davon aus, dass der Verursacher mit einem silbernen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-6666 erbeten.

Ebenweiler

Polizeihubschrauber im Einsatz

Bei der Suche nach einem vermissten Mann waren am Ostermontag rund um die Gemeinde Ebenweiler neben mehreren Polizeistreifen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Grund für den Einsatz war ein familiärer Streit, in dessen Verlauf ein 59-Jähriger das Weite suchte. Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Mann selbst etwas antut, wurde nach ihm gesucht. Er stellte sich nach etwa 2-stündiger Suche den Beamten und wurde zwischenzeitlich in eine Fachklinik gebracht.

Baienfurt

In Hallenbad entblößt - Zeugen gesucht

Zeugen sucht das Kriminalkommissariats Ravensburg nach einem verdächtigen Vorfall, der sich am Sonntag, den 2.4., im Hallenbad zugetragen hat. Ein unbekannter Mann soll sich im Wasser vor einer Gruppe junger Mädchen im Alter von etwa 12 Jahren entblößt haben. Weiter soll er die Mädchen beobachtet und sich dabei an seine Genitalien gefasst haben. Die Kriminalbeamten ermitteln nun wegen des Verdachts eines Sexualdeliktes. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

