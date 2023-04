Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Pedelec-Fahrer kollidiert mit Auto

Leichte Verletzungen hat sich ein 21 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall in der Wasserstraße am Montagnachmittag gegen 17.30 Uhr zugezogen. Der Zweiradfahrer war entgegen der Einbahnstraße unterwegs und übersah darüber hinaus an der Kreuzung zur St-Martin-Straße einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrer. In der Folge prallte der 21-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs und stürzte. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, der Sachschaden am Zweirad wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Der 40-jährige Autofahrer blieb derweil unverletzt, an einem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Mengen

Alkoholisiert hinterm Steuer

Mit über zwei Promille hat sich ein 21-Jähriger, den Beamte des Polizeireviers Sigmaringen am Montagabend in der Hauptstraße kontrolliert haben, hinter das Steuer seines Fahrzeugs gesetzt. Die Polizisten waren aufgrund eines rasanten Überholmanövers über eine Sperrfläche hinweg auf den jungen Mann aufmerksam geworden und stoppten diesen daraufhin. Für den 21-Jährigen folgte nach dem Atemalkoholtest eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, zudem musste er seinen Führerschein noch an Ort und Stelle abgeben. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Bingen

Mit Leitplanke kollidiert und geflüchtet

Mit der Leitplanke ist in der Nacht von Sonntag auf Montag ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der K 8201 zwischen Bingen und Inneringen im Bereich der Abzweigung Hochberg kollidiert. An Leitplanke und Auto entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von rund 5.500 Euro. Nach dem Verkehrsunfall lies der Fahrer seinen beschädigten VW einige Meter weiter in einem Kurvenbereich zurück und flüchtete mit den Kennzeichen. Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen haben das Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, abschleppen lassen und sichergestellt. Nachdem der Halter zwischenzeitlich ermittelt wurde, dauern die Abklärungen zum Fahrer und den Hintergründen der Flucht noch an. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 auf dem Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Pfullendorf

Verkehrsunfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem VW hinterlassen, der zwischen Sonntagmittag und Montagmittag im Mühlweg am Fahrbahnrand abgestellt war. Vermutlich beim rückwärtigen Ausparken ist der Unfallverursacher mit dem geparkten Pkw kollidiert. Weil er anschließend einfach davonfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt nun der Polizeiposten Pfullendorf wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise etwaiger Zeugen werden unter Tel. 07552/2016-0 entgegengenommen.

Pfullendorf

Auto prallt gegen Baum - Fahrerin schwerverletzt

Frontal mit einem Baum kollidiert ist am Montagmorgen gegen 6.15 Uhr eine 39 Jahre alte Autofahrerin auf der L 195 zwischen Herdwangen und Aach-Linz. Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit verlor die Fahrzeuglenkerin in einer langgezogenen Kurve in einem Waldstück die Kontrolle über ihren Pkw und kam von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit einem Baum zog sich die 39-Jährige schwere Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte die Frau in ein Krankenhaus. An ihrem Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die örtliche Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

