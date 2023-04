Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am vergangenen Donnerstag gegen 17.15 Uhr auf der L 328a zwischen Oberlottenweiler und Blankenried ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer fuhr in Richtung Friedrichshafen und setzte auf Höhe Horach in einer langgezogenen Kurve zum Überholen eines Linienbusses an. An der unübersichtlichen Stelle erkannte der Lenker dabei offenbar den entgegenkommenden VW Polo einer 32-Jährigen nicht, die in der Folge stark abbremsen und ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Unbekannte, der mit einem dunklen Sportwagen, mutmaßlich einem BMW, unterwegs war, setzte seine Fahrt nach dem gefährlichen Manöver fort. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Von Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 53 Jahre alter Autofahrer, der am Sonntag gegen 13.45 Uhr zwischen Friedrichshafen und Eriskirch von der Bundesstraße 31 abgekommen ist. Der Mann war mit seinem VW Tiguan in Richtung Lindau unterwegs und wollte nach der links auf einen Feldweg einfahren. Dabei verschätzte er sich offenbar, kam von der Straße ab und fuhr in einen Graben. Bei dem Unfall entstand an seinem Pkw rund 6.000 Euro Sachschaden, dieser war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 53-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet - Unfall

Auf rund 11.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Sonntag gegen 16.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hohentwielstraße in Fischbach entstanden ist. Eine 41-jährige Dacia-Fahrerin war in Richtung Kapitän-Wagener-Straße unterwegs und missachtete an der Einmündung des Salemwegs die Vorfahrt der von rechts kommenden 32 Jahre alten Skoda-Fahrerin. In der Folge stießen die Autos im Einmündungsbereich zusammen. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurden die Beteiligten nicht.

Friedrichshafen

Mülltonnen in Brand

Nachdem am späten Montagabend gegen 23.45 Uhr in der Warinstraße in Kluftern zwei Papiermülltonnen in Brand geraten sind, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Eine Gefahr, dass die Brände auf angrenzende Wohnhäuser übergreifen könnten, bestand nicht. Aktuell schließen die Beamten nicht aus, dass das Feuer absichtlich gelegt worden sein könnte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Geldbörse entrissen - Zeugen gesucht

Nachdem ein 37-jähriger Mann angibt, am Montagmorgen gegen 2.15 Uhr im Bereich der Charlottenstraße / Riedleparkstraße von zwei Männern überfallen worden zu sein, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Die Unbekannten hätten ihn zunächst nach einem kleinen Geldbetrag gefragt, woraufhin er seine Geldbörse zückte. Seine Gegenüber nutzten demnach diese Gelegenheit und sollen ihm das Portemonnaie entrissen haben, bevor sie das Weite suchten. Der alkoholisierte 37-Jährige konnte keine Täterbeschreibung abgeben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Mit Straßenlaterne kollidiert

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Dienstagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Mühlöschstraße ereignet hat. Ein 20 Jahre alter Opel-Fahrer kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über einen hohen Bordestein auf den Grünstreifen und kollidierte mit einer Straßenlaterne. An seinem Wagen entstand 2.500 Euro Sachschaden, an der Straßenbeleuchtung, die von der Feuerwehr abmontiert werden musste, rund 3.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der 20-Jährige hatte Glück im Unglück, er kam mit dem Schrecken davon.

Meersburg

Alkoholisiert mit Auto unterwegs

Weil sie sich am Montagabend alkoholisiert hinters Pkw-Steuer gesetzt hat, muss eine 46-Jährige mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Nachdem eine Atemalkoholmessung knapp drei Promille anzeigte, musste die Frau die Polizisten in eine Klinik begleiten und dort zwei Blutproben abgeben. Den Führerschein der 46-Jährigen behielten die Beamten ein. Auf die Frau kommt ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Daisendorf

Hinterm Steuer eingeschlafen - Unfall

Weil sie am Dienstagmorgen gegen 7.15 Uhr mutmaßlich hinterm Steuer ihres Wagens eingeschlafen ist, hat eine 76-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 31 einen Unfall verursacht. Die Frau war in Richtung Meersburg unterwegs und kam zwischen Meersburg und Oberuhldingen von der Fahrbahn ab. Erst nach mehreren hundert Meter im abschüssigen Bankett neben der Straße und einem überfahrenen Verkehrszeichen kam ihr Wagen zum Stehen. Ein Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 76-Jährige zur Untersuchung in eine Klinik. Ihr Beifahrer kam mit dem Schrecken davon. Ihr Pkw, an dem rund 15.000 Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen war die Bundesstraße in Fahrtrichtung Meersburg für etwa eine Stunde gesperrt. Die 76-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

