Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilung vom 10.04.2023 aus dem Landkreis Ravensburg.

Weingarten (ots)

Motorräder ohne Betriebserlaubnis unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Zwei Motorradfahrer mit auffallend rowdyhafter Fahrweise wurden am Sonntag gegen 20.30 Uhr der Polizei in Weingarten mitgeteilt. Die Motorräder seinen im Bereich der Waldseer Straße unterwegs und würden durch überhöhte Geschwindigkeit und akrobatische Fahreinlagen auf sich aufmerksam machen. Festgestellt wurden die Fahrzeuge nebst Fahrern schließlich in einem Schnellimbiss in der Argonnenstraße. Bei der technischen Überprüfung wurde festgestellt, dass beide Maschinen technisch so verändert waren, dass die Betriebserlaubnis erlosch. Beide Motorräder wurden zwecks Erstellen eines technischen Gutachtens einbehalten. Auf die beiden Fahrer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Das Polizeirevier Weingarten (Tel. 0751/803 6666) bittet Zeugen, die die Fahrweise der beiden beobachtet haben, sich zu melden.

