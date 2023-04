Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

A96 - AS Wangen-West

Auffahrunfall Aufgrund Sekundenschlaf

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person kam es am Samstag gegen 07:05 Uhr auf der A96 in Fahrtrichtung Memmingen, kurz vor der AS Wangen-West. Der 25-Jährige Fahrzeuglenker fuhr aufgrund eines Sekundenschlafes mit seinem Hyundai Veracruz auf den vorausfahrenden Sattelzug auf, geriet hierdurch ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit der Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

Ravensburg

Einbrüche in Gartenhütten

Im Gewerbegebiet in der Schwanenstraße kam es am Samstag zu Einbrüchen in 10 Gartenhütten. Im Zeitraum von 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr verschaffte sich die bislang unbekannte Täter Zugang zu den Gartenhütten und entwendete Kettensägen, Taschenlampen und Überwachungskameras. Die Gartenhütten wurden hierdurch teilweise beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell