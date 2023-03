Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frei laufender Hund als Unfallursache

Nümbrecht (ots)

Ein frei laufender Hund hat am Dienstag (28. Februar) auf der Kreisstraße 28 in Nümbrecht-Drinsahl zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten geführt. Gegen 15.35 Uhr war eine 28-jährige Autofahrerin in Richtung Hammermühle gefahren, als sie wegen eines die Fahrbahn querenden Hundes plötzlich stark abbremsen musste. Hinter ihr fuhr eine 22-Jährige, die das abrupte Bremsmanöver so überraschte, dass sie es nicht mehr schaffte, rechtzeitig abzubremsen. Sie fuhr auf den Wagen der 28-Jährigen auf, wobei sich die aus Waldbröl stammenden Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen zuzogen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Der Hund lief dessen ungeachtet weiter - eine genauere Beschreibung war den Unfallbeteiligten nicht möglich.

