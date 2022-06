Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Autoscheiben am Freibad eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 20.06.2022, zwischen 18:00 Uhr und 19:50 Uhr, ist in WT-Waldshut an zumindest zwei geparkten Autos eine Seitenscheibe eingeschlagen worden. Der Mercedes-Benz und der Skoda standen auf dem Parkplatz am Freibad neben der dortigen Schrebergartenanlage in unmittelbarer Nähe zueinander. Aus den Autos wurde nichts gestohlen. Offenbar wurde noch ein drittes Fahrzeug, ebenfalls ein Mercedes-Benz, demoliert. Dieses war allerdings bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort. Da der Parkplatz im Tatzeitraum durch heimkehrende Freibadbesucher stark frequentiert gewesen sein dürfte, hofft das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) auf Zeugenhinweise. Auch der Besitzer des dritten beschädigten Fahrzeugs wird gebeten, sich unter dieser Telefonnummer zu melden.

