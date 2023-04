Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Salem

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr befuhr eine 49-jährige Autofahrerin die L200a von Tüfingen in Richtung Salem. Kurz vor dem Schloss Salem kam sie aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Tiguan. In dem Tiguan, welcher zur Unfallzeit mit insgesamt 4 Personen besetzt war, verletzte sich eine 17-jährige Mitfahrerin leicht. Die 49-jährige in ihrem Renault Megan erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus begutachtet werden mussten. An ihrem Pkw entstand ein Schaden von ca. 15 000 Euro, am Tiguan ca. 35 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten von verständigten Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell