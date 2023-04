Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Kißlegg / BAB 96

Polizei sucht Zeugen zu Nötigung und gefährlichen Fahrmanövern

Am Freitagvormittag, gegen 10:10 Uhr befuhr ein 37-jähriger Lieferwagenfahrer die A96 zwischen Kißlegg und Leutkirch-Süd in Fahrtrichtung Memmingen. Während eines Überholmanövers fuhr ihm ein dunkler Dacia von hinten dicht auf und betätigte mehrfach die Lichthupe. Als der Fiat Ducato auf die rechte Fahrspur wechselte, überholte ihn der Dacia mit Augsburger Zulassung, setzte sich vor den Lieferwagen und bremste in der Folge bei hoher Geschwindigkeit derart stark ab, so dass es beinahe zum Unfall mit dem Ducato kam. Die Polizei erbittet Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Fahrer des Dacia, sowie zum Geschehensablauf an sich. Zeugen können sich beim Verkehrsdienst Kißlegg, Telefon 07563/9099-0 melden.

Aichstetten

Sattelzug rollt auf Wohnmobil

Erheblich unter Alkoholeinwirkung dürfte ein 47-jähriger Lkw-Fahrer gestanden haben, der mit seinem Sattelzug am Freitag, gegen 15:40 Uhr auf einem Rasthof rückwärts gegen ein stehendes Wohnmobil rollte. Dabei verletzte sich eine 55-jährige Frau leicht, welche sich zusammen mit drei weiteren Personen im Wohnmobil aufhielt. Am Wohnmobil entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro, am Sattelzug war kein Schaden erkennbar. Die Polizei veranlasste bei dem, in der Slowakei gemeldeten Lkw-Fahrer eine Blutentnahme. Zur Ausnüchterung und somit auch zu Verhinderung weiterer Störungen musste der Mann die Nacht in einer Zelle des Polizeireviers Leutkirch verbringen. Für seinen Sattelzug benötigt er einen Ersatzfahrer, da ihm die Weiterfahrt in Deutschland untersagt wurde.

Leutkirch im Allgäu - Herlazhofen

Parkplatzrempler - Polizei erbittet Zeugenhinweise zum flüchtigen Verursacher

Am Freitag in der Zeit zwischen 11:30 - 15:30 Uhr kam es auf dem Großparkplatz des Center Parcs Allgäu zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ausparken den geparkten Seat Tarraco der Geschädigten 36-jährigen. Hierbei entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro an dem Seat. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, oder sich anderweitig als Verursacher zu erkennen zu geben. Zeugenhinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu, Telefon 07561/8488-0 entgegen.

Grünkraut

Auffahrunfall am Kreisverkehr - Lkw flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Bereits am Donnerstagnachmittag, um 15:30 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr der B32 bei Rotheidlen ein Auffahrunfall zwischen zwei Pkws. Hierbei fuhr ein 75-jähriger Nissan Qashqai - Fahrer einem 64-jährigen VW Jetta - Fahrer hinten auf. Nach Angaben der Beteiligten musste der Jetta-Fahrer im Kreisverkehr stark abbremsen, da ihm durch einen Lkw-Fahrer die Vorfahrt genommen wurde. Zum Lkw ist bislang nur bekannt, dass er aus Richtung Waldburg in den Kreisverkehr einfuhr und ein grünes Führerhaus hatte. Die entstandenen Schäden werden am Nissan auf 4000 Euro, am Jetta auf 2000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Wangen im Allgäu, Telefon 07563/9099-0 erbittet Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Lkw und dessen Fahrer.

Waldburg

Fahrt eines Betrunkenen führt über Felder, Gärten und eine Terrasse

Dem Alkohol zuzuschreiben dürfte das Fahrverhalten eines 62-jährigen Mannes sein, der am Freitag, gegen 18:50 mit seinem Mazda durch Waldburg irrte. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr er in der Straße Gehrenäcker zunächst gegen einen geparkten 3er BMW und verursacht einen Schaden von ca. 1500 Euro. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er, da diese Straße in einer Sackgasse endete unbeirrt über die angrenzenden Felder hinter dem Wohngebiet weiter, bis er in einem Garten landet und über die dortige Terrasse seine Fahrt fortsetzte. Hierbei beschädigte er den Untergrund, sowie mehrere Lampen. Um auf die Straße zurück zu gelangen, umfuhr er kurzerhand einen, in einer Hofeinfahrt geparkten Pkw. Hierzu überfuhr er eine Wiese und Buschwerk. Zurück auf der Straße gelangte er in Richtung Landesstraße 326, wo er noch eine Leitplanke streife, bis er sein Auto in einer Einfahrt in Richtung Ried abstellte, wo ihn die alarmierten Streifen des Polizeireviers Wangen im Allgäu antreffen konnten. Sie veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein. Die Höhe der verursachten Sachschäden kann derzeit noch nicht genauer beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell