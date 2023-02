Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter öffnet geparkte Fahrzeuge und entwendet mehrere Gegenstände

Völklingen (ots)

Heidstock. In der Zeit von Dienstag auf Mittwochnacht entwendete ein Unbekannter mehrere Gegenstände aus geparkten Fahrzeugen. Diese standen in der Gerhardstraße, der Klausenerstraße, der Stählingenstraße, der Rheinstraße und dem Haldenweg. Offenbar überprüfte der Unbekannte zuvor, ob die Fahrzeuge unverschlossen sind und entwendete die darin befindlichen Gegenstände. Personen, die in dieser Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, keine Gegenstände offen im Fahrzeug liegen zu lassen. Des Weiteren sollte beim Verlassen immer geprüft werden, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist.

