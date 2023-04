Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Auto angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Platzstraße in Bad Saulgau verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag in der Zeit zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr einen Schaden in Höhe von etwa 1500.- Euro. Vermutlich beim rückwärts Ausparken aus einer Parklücke stieß der Pkw gegen einen Opel und beschädigte die Stoßstange, welche stark eingedrückt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Pkw-Lenker davon. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau unter Tel.: 07581 482-0 zu melden.

Sigmaringen

Unfall verursacht und geflüchtet

Am Freitag, gegen 03.59 Uhr meldete ein Zeuge ein total beschädigten Ford auf der B 32 / Binger Straße an der Kreuzung zur Hornsteiner Straße. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit überfährt der Ford-Fahrer zunächst eine Verkehrsinsel, kommt nach links von der Fahrbahn ab, fährt über einen Gehweg und rammt schließlich noch ein Geländer. Ein großes Trümmerfeld erstreckte sich über die gesamte Unfallstelle. Der Sachschaden am Ford beträgt etwa 25.000.- Euro. Der Fahrer des Ford konnte an der Unfallstelle von den Polizeibeamten aus Sigmaringen nicht angetroffen werden. Aufgrund polizeilicher Ermittlungen konnte der 21-jährige Fahrer schließlich gegen 05.30 Uhr am Bahnhof in Sigmaringen festgestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde bei ihm erhebliche Alkoholeinwirkung festgestellt, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht kommt er bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

Schwenningen

Audi landet am Baum

Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss verlor ein 19-jähriger Audi Fahrer am Freitag gegen 03.02 Uhr auf der L 218 von Schwenningen kommend in Fahrrichtung Stetten die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete rechtsseitig frontal auf einem Baum. Durch den Aufprall entstand am Audi ein Totalschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro, sowie leichter Flurschaden und ein Schaden am Baum in noch nicht bekannter Höhe. Während der Behandlung des leicht verletzten Fahrers durch den Rettungsdienst wurde deutlicher Atemalkohol festgestellt. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Krauchenwies

Versuchte Brandstiftung am Rathaus

Am Donnerstag gegen 20.08 Uhr beobachtete zwei Zeugen, wie ein 54-jähriger Mann auf das Rathaus in Krauchenwies zu lief, eine Decke aus der mitgeführten Tasche entnahm, diese über die Eingangstüre des Rathauses hängte und anschließend anzündete. Ein Zeuge zog die Decke wieder weg und trat anschließend das Feuer wieder aus. Ein Schaden an der Türe entstand augenscheinlich nicht. Der Grund für das Verhalten des Mannes ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Für den Mann, welcher ohne festen Wohnsitz ist, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter erhoben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell