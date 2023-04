Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Person niedergeschlagen und Handy geraubt

Am frühen Freitag Morgen gegen 01.45 Uhr war ein 20-jähriger Mann an der Bahnunterführung in Ravensburg zu Fuß in Richtung Innenstadt unterwegs. Plötzlich wurde er von zwei männlichen Personen mit Faustschlägen körperlich angegangen, wobei er zu Boden stürzte. Anschließend stellte er fest, dass sein Handy fehlte. Da er erheblich Kopfverletzungen hatte, wurde er mit dem Rettungsdienst in die OSK Ravensburg verbracht und ambulant behandelt. Die Angreifer werden als männlich, mit südländischem Aussehen und kräftiger Statur beschrieben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Ravensburg unter Tel.: 0751 803-3333 entgegen.

Horgenzell

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr befährt ein 42-jähriger Volvo-Fahrer die L 290 von Wolketsweiler in Richtung Horgenzell. Auf Höhe Baumgarten wollte er eine selbstfahrende Arbeitsmaschine, welche mit einer Geschwindigkeit von 20 Km/H unterwegs war, überholen. Den Überholvorgang musste er aber aufgrund Gegenverkehrs abbrechen und leitet hinter dem Radlader eine Vollbremsung ein. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Radlader. Der Sachschaden am Volvo beläuft sich auf ca. 10.000.- Euro. Am Radlader entsteht kein Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Der 42-jährige Mann muss mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen falschen Überholen beim Landratsamt Ravensburg rechnen.

Isny im Allgäu

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Zeit von Freitag 13.00 Uhr bis Dienstag 08.00 Uhr besprühte unbekannte Täterschaft mehrere Wände der Realschule und einen Container an der Rainsporthalle in Isny. Die Schriftzüge, hauptsächlich mit der Zahl "187" wurden mit silberner Farbe aufgetragen. Der Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Hinweise nimmt der Polizeiposten in Isny unter Telefonnummer 07562 97655-0 entgegen.

Kißlegg

Gefälschte Identitätspapiere

Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag um 17.45 Uhr auf der A 96 an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd händigte der 27-jährige Fahrer eines Skoda den Beamten des Verkehrsdienst Kißlegg eine belgische ID-Karte sowie einen belgischen Führerschein aus. Bei den Dokumenten bestand sofort der Verdacht, dass sie gefälscht sind, was eine genauere Überprüfung auf der Dienststelle bestätigte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen fanden die Beamten schließlich beim Beschuldigten einen echter mazedonischeren Pass und Führerschein. Der Beschuldigte Mazedonier wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg vorläufig festgenommen. Er wird am Karfreitag einem Richter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell