Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Georg-Zimmerer-Straße an einem Ford hinterlassen. Das Auto war dort am Mittwoch zwischen 21 Uhr und 22 Uhr geparkt. Der Unbekannte, der das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte, fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und nimmt Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Gammertingen

Auto angefahren und geflüchtet

Vermutlich beim Ausparken hat am Mittwochvormittag zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen Audi gestreift, der in der Fürstenstraße an den Stellplätzen entlang der Lauchert geparkt war. Hierbei richtete der Verursacher einen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro an. Weil er anschließend einfach davonfuhr, ermittelt der Polizeiposten Gammertingen wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Hinweise etwaiger Zeugen werden unter Tel. 07574/921687 entgegengenommen.

Bad Saulgau

Zwei alkoholisierte Autofahrer gestoppt

Zwei alkoholisierte Autofahrer haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau am Mittwochabend bei Verkehrskontrollen in der Mühlstraße und dem Glockeneichweg gestoppt. Während ein 45-Jähriger mit über 0,5 Promille unterwegs gewesen ist, brachte es ein 26-Jähriger bei einem Alkoholvortest unrühmlicherweise auf rund 2,8 Promille. Zusätzlich konnte dieser keinen Führerschein vorweisen. Der Ältere musste die Beamten zu einem gerichtsverwertbaren Alkoholtest auf das Polizeirevier begleiten, ihn erwarten nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrmonatiges Fahrverbot. Dem 26-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Auf ihn kommen Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Mengen

Graffiti gesprüht - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben zwischen Montag und Dienstag einen Baucontainer und einen Stromverteilerschrank in der Meßkircher Straße im Bereich der Ablachhalle mit Farbe besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen der Graffitis und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07572/5071 zu melden.

Rulfingen

Mehrere hundert verschreibungspflichtige Tabletten sichergestellt

Mehrere hundert verschreibungspflichtige Tabletten haben Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau und des Zolls am vergangenen Freitagabend an einer gemeinsamen Kontrollstelle im Bereich der B 311 sichergestellt. Bei der Überprüfung eines Pkws fanden die Einsatzkräfte bei einem 26 Jahre alten Fahrzeuginsassen diverse rezeptpflichtige Medikamente mit hauptsächlich beruhigender Wirkung auf. Im Rahmen einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung des Mannes konnten neben kleinere Mengen Betäubungsmittel, darunter Cannabis, Kokain und MDMA, auch weitere verschreibungspflichtigen Medikamente entdeckt werden. Nach dem Abschluss der laufenden Ermittlungen erwarten den 26-Jährigen strafrechtliche Konsequenzen.

