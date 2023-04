Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Wangen

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Wegen Fahrens unter Betäubungsmittel ermittelt das Polizeirevier Wangen aktuell gegen einen 21 Jahre alten Autofahrer, der gestern in der Erzbergerstraße kontrolliert wurde. Die Beamten entdeckten Anzeichen für eine Rauschgiftbeeinflussung bei dem Mann, was durch einen Schnelltest bestätigt wurde. Für den 21-Jährigen hatte dies eine Blutentnahme in einem Krankenhaus zur Folge. Auf ihn kommt nun ein Fahrverbot, ein Bußgeld und eine Anzeige zu.

Wangen

Verkehrskontrolle mit Folgen

Empfindliche Folgen für gleich drei Familienmitglieder hatte eine polizeiliche Verkehrskontrolle in der Klosterbergstraße am Mittwoch. Eine Polizeistreife hielt einen 30-jährigen Autofahrer an, der während der Fahrt sein Handy benutzt hatte. Da er zudem keinen Führerschein vorweisen konnte, räumten ihm die Beamten ein, dass dieser durch seinen Bruder zur Kontrollstelle gebracht werden könne. Dieser fuhr daraufhin mit dem Dokument zur Kontrollstelle, obwohl er selbst wegen eines Fahrverbotes derzeit keine Fahrzeuge lenken durfte. Er hat nun mit einer Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein zu rechnen. Da er dabei das Auto einer weiteren Verwandten nutzte, kommt nun auch auf sie eine Strafanzeige wegen Zulassen zum Fahren ohne Führerschein zu.

Isny

Ohne Führerschein hinterm Steuer - Autofahrerin greift Polizisten an

Offenbar unbelehrbar ist eine Autofahrerin, die gestern im Stadtgebiet negativ aufgefallen ist. Die 56-Jährige war am Vormittag beim Polizeiposten vorstellig geworden, um einen gefundenen Leitpfosten zu melden. Im Anschluss fuhr sie mit ihrem Auto davon, obwohl ihr bereits vor einigen Wochen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Polizisten, die das Wegfahren bemerkten, eilten der Frau nach und stellten sie letztlich auf einem Firmengelände Am Galgenbühl, zu dem die 56-Jährige im Anschluss gefahren war. Auf das Fahren ohne entsprechende Erlaubnis angesprochen, wurde die Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, aufbrausend. Als die Beamten die Schlüssel ihres Wagens beschlagnahmten, warf sie mit einem weiteren Schlüsselbund sowie einer Vielfalt von Beleidigungen um sich und trat nach den Polizisten. Sie wurde letztlich zu Boden gebracht und dort mit Handschließen gefesselt. Aufgrund ihres Zustandes wurde sie in eine Fachklinik eingewiesen. Auf sie kommen nun Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.

Aulendorf

Gartenhütten aufgebrochen

Im Laufe der letzten beiden Wochen wurden vier Gartenhütten in einem Waldstück nördlich des Steeger Sees aufgebrochen. Das an der Schussen gelegene und eingezäunte Waldstück wurde vom Täter über das Unterholz betreten. Nach bisherigen Erkenntnissen brach er die Tür zu einer Hütte brachial auf und fand darin die Schlüssel zu den weiteren Unterständen, die er daraufhin durchsuchte. Neben einem Benzinkanister stahl der Täter auch zwei Kamera-Attrappen, die er an verschiedenen Stellen auf dem Gelände abriss. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Einbruchs, sachdienliche Hinweise werden unter 07584/9217-0 erbeten.

Hoßkirch

Autofahrer nach gefährlichem Überholmanöver gesucht

Der geistesgegenwärtigen Reaktion zweier Autofahrer ist es zu verdanken, dass ein Überholmanöver eines Lkw-Fahrers auf der Landesstraße zwischen Hoßkirch und Eichstegen am Mittwoch nicht in einem schweren Verkehrsunfall geendet ist. Der 34 Jahre alte Lenker des Schwerlasters wollte kurz nach 12 Uhr einen Lkw vor ihm überholen und scherte dazu auf die Gegenspur aus. Er übersah dabei einen Seat Ibiza, dessen Lenker bereits dabei war, beide Lastwagen zu überholen. Der Seat-Lenker musste stark abbremsen und wieder hinter dem Lkw einscheren, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Währenddessen zog sich der Überholvorgang des Lkw bis in eine unübersichtliche Kurve hinein, in der dem Schwerlaster ein roter SUV entgegenkam. Da dessen Lenker ebenfalls stark abbremste und nach rechts in den Grünstreifen auswich, wurde ein Verkehrsunfall abermals verhindert. Gegen den Lastwagenfahrer ermittelt die Verkehrspolizei zwischenzeitlich wegen Straßenverkehrsgefährdung. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Lenker des roten SUV, der nach dem Ausweichmanöver in Richtung Hoßkirch davonfuhr, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-0 bei der Verkehrspolizei Ravensburg zu melden.

Horgenzell

Unfall am Kreisverkehr Baumgarten

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr auf der L 290 zwischen Horgenzell und Wolketsweiler ereignet hat. Der 75 Jahre alte Lenker eines Lkw war in Richtung Wolketsweiler unterwegs, als er in den Kreisverkehr bei Baumgarten einfuhr. Dabei übersah er den Opel einer 39-Jährigen, die den Kreisverkehr bereits befuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 13.000.

