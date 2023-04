Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Polizei ermittelt wegen Brandstiftungen

Wegen mehreren kleinen Bränden waren Polizei und Feuerwehr gestern im Stadtgebiet im Einsatz. Anwohner meldeten erst gegen 13 Uhr ein Feuer auf einer kleinen Waldfläche am Veitsburghang, das glücklicherweise noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig erlosch. Kurz vor 16 Uhr brannte es auch in der Schlierer Straße / Friedhofstraße, nahe der dortigen Brauerei. Einem Brauereimitarbeiter gelang es jedoch, die Flammen zeitig zu löschen. Als es dann gegen 17.30 Uhr abermals am Veitsburghang brannte und Zeugen zwei dunkel gekleidete Jugendliche, die etwa 160 bis 170 cm groß gewesen sein sollen, beim Zündeln beobachtet haben, fahndete die Polizei nach den beiden vermeintlichen Brandstiftern. Glücklicherweise hielt sich auch hier der Schaden in Grenzen. Bislang führten die Ermittlungen der Polizei nicht zur Ergreifung der Verantwortlichen, weshalb nun unter Tel. 0751/803-3333 sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung erbeten werden.

Wangen

Mann auf Rollator blockiert Verkehr

Ins Stocken geraten ist der Verkehr am Dienstag kurz vor 12 Uhr auf dem Südring, nachdem ein 65 Jahre alter Mann auf seinem Rollator die Straße blockiert hat. Der deutlich alkoholisierte Mann war ohne Hose auf dem Fahrzeug unterwegs und rührte sich nicht von der Straße. Eine Polizeistreife brachte ihn letztlich an seine Wohnanschrift. Er hat nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Isny

Frontaler Zusammenstoß auf Bundesstraße

Zwei Verletzte und Totalschaden an zwei Autos ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 9.45 Uhr auf der B 12 ereignet hat. Eine 28 Jahre alte Ford-Fahrerin war auf dem Weg nach Isny auf die Gegenspur gekommen und dort frontal mit dem Fiat einer 75-Jährigen zusammengestoßen. Glücklicherweise erlitten beide Frauen eher leichte Verletzungen. Der Schaden an den Pkw, die nach der Kollision abgeschleppt werden mussten, beläuft sich auf insgesamt rund 8.000 Euro.

Fronreute

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr in Staig musste der Rettungsdienst zwei Unfallbeteiligte betreuen. Ein 27 Jahre alter Opel-Fahrer, der in Richtung Weingarten unterwegs war, hatte kurz vor dem Ortsausgang zu spät erkannt, dass die 28-jährige Lenkerin im Daimler vor ihm wegen stockenden Verkehrs abbremsen musste und fuhr auf. Die 28-Jährige und ihre 22 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den rückwärtigen Aufprall leicht verletzt. Beide wurde nach einer Untersuchung vor Ort vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Leutkirch

Verletzt bei Auffahrunfall

Leichte Verletzungen hat eine Unfallbeteiligte beim Zusammenstoß zweier Autos am Dienstag gegen 15.30 Uhr in der Oberen Vorstadtstraße erlitten. Die 55 Jahre alte Peugeot-Lenkerin musste wegen des stockenden Verkehrs vor ihr anhalten, was ein nachfahrender 49-Jähriger in einem Lkw zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Pkw auf, sodass ein Schaden von insgesamt rund 1.500 Euro an den beiden Fahrzeugen entstand. Wegen der leichten Verletzungen, die die 55-Jährige durch die Kollision erlitt, wurde sie noch an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung untersucht.

Leutkirch

Motorradunfall auf Bundesstraße

Auf der B 465 zwischen der Autobahnanschlussstelle Leutkirch- West und Reichenhofen kam es am Dienstagmorgen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der Zweiradlenker war auf der Bundesstraße unterwegs, als der 53-jährige Lenker eines Daimler, der vom daneben befindlichen Radweg auf die Bundesstraße einbog, den 60-Jährigen auf dem Zweirad übersah. Bei der Kollision erlitt der Biker mittelschwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war an der Unfallstelle im Einsatz. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem Motorrad Totalschaden von rund 4.000 Euro, der Schaden am Daimler wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell