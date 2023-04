Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 32 Jahre alter Fahrradfahrer am Dienstag gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Eugenstraße erlitten. Eine 83-jährige Peugeot-Lenkerin übersah beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr den 32-Jährigen, der sich bereits im Kreisel befand, und erfasste diesen. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um den 32-Jährigen. Das Fahrrad verkeilte sich unter dem Peugeot und musste mittels Wagenheber befreit werden. Der Sachschaden wird am Peugeot auf rund 1.000 Euro, am Herrenrad auf mehrere hundert Euro beziffert.

Friedrichshafen

Zusammenstoß zwischen Pkw und Quad

Offenbar weil er diesen übersehen hat, ist ein 74-jähriger Peugeot-Fahrer am Dienstag kurz vor 19 Uhr in der Brochenzeller Straße mit einem Quad-Lenker zusammengestoßen. Der Senior bog nach links in die Waltenweilerstraße ab und kollidierte dabei mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden 38-Jährigen. Dieser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro.

Friedrichshafen

Leitplanke gestreift und das Weite gesucht

Der noch unbekannte Fahrer eines Kleintransporters hat am Dienstag kurz vor 12 Uhr auf der B 31 eine Leitplanke gestreift und Sachschaden in noch unbekannter Höhe hinterlassen. Der Spurenlage zufolge kam der Unbekannte auf Höhe der Auffahrt FN-Nord nach rechts aufs Bankett und streifte dabei die Schutzplanke. Nachdem er kurz angehalten hatte, fuhr der Fahrer weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Ermittler des Polizeireviers Friedrichshafen gehen davon aus, dass der Unbekannte mit einem Mercedes, möglicherweise mit einem Sprinter, unterwegs war. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum dem Fahrer oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Polizei zu melden.

Friedrichshafen

Fahrzeugscheibe beschädigt

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 17 Uhr, die Seitenscheibe eines Pkw beschädigt. Der Wagen war in der Solarstraße auf Höhe des Otto-Hahn-Wegs abgestellt, wo der Unbekannte die Scheibe auf der Fahrerseite auf nicht bekannte Weise zum Splittern brachte. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Nach Parkrempler geflüchtet

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 15.15 Uhr und 16.20 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Klausenburger Straße geparkten Mazda angefahren. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

Tettnang

Unfall beim Rangieren - Verursacher fährt weiter

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Dienstag zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr mutmaßlich beim Rangieren an einem Peugeot angerichtet, der hinter einer Gaststätte in der Straße "Am Ranken" stand. Weil der Verursacher danach einfach weitergefahren ist, ermittelt die Polizei Tettnang wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07542/93710 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Nach Spiegelstreifer geflüchtet

Nach einem Spiegelstreifer am Montagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Moosstraße zwischen Meckenbeuren und Tettnang ermittelt der Polizeiposten Tettnang wegen Verkehrsunfallflucht. Eine Autofahrerin war mit ihrem roten Ford Fiesta in Richtung Meckenbeuren unterwegs, als ihr ein unbekannter Pkw-Fahrer entgegenkam. Auf Höhe des dortigen Reiterhofs touchierten sich die Spiegel der Autos, wobei am Wagen der Frau mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Der Unfallgegner setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zeugen des Unfalls und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 beim Polizeiposten Tettnang zu melden.

Meckenbeuren

Fahrradfahrerin sucht nach Unfall das Weite - Polizei bittet um Hinweise

Eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin hat am Dienstag kurz nach 15.30 Uhr auf dem Radweg zwischen Liebenau und Meckenbeuren einen 51-jährigen Pedelec-Lenker überholt und dabei gestreift. Der Mann kam durch den wuchtigen Anstoß ins Straucheln und stürzte. Die Unbekannte hielt kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Meckenbeuren weiter. Der 51-Jährige erlitt indes leichte Verletzungen, die ärztlich versorgt werden mussten. An seinem Pedelec entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Unfallverursacherin soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 160 cm groß sein. Sie soll von kräftiger Statur, mit dunklen kurzen Haaren sein und Arbeitskleidung mit einer beige-schwarzen Jacke getragen haben. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zu der unbekannten Radlerin.

Deggenhausertal

Gefährliches Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach einem gefährlichen Überholmanöver am Montag gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 204 zwischen Wittenhofen und Urnau ermittelt der Polizeiposten Markdorf und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer war in einer Fahrzeugkolonne in Richtung Urnau unterwegs und setzte bei unklarer Verkehrslage zum Überholen an. Während ein 59-jähriger Autofahrer, der in diesem Moment entgegenkam, ins Bankett ausweichen musste und nur dadurch eine Kollision verhindern konnte, setzte der Überholende seine Fahrt fort. Bei seinem Wagen soll es sich um einen BMW, mutmaßlich einem 2er Sportsvan in der Farbe graumetallic, gehandelt haben. Zeugen des gefährlichen Manövers und Personen, die Hinweise zum unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 zu melden.

Meersburg

Nach Unfall geflüchtet

Auf etwa 800 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 8.45 Uhr und 13.15 Uhr an einem am Marktplatz abgestellten Renault angerichtet hat. Weil der Verursacher danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt der Polizeiposten Meersburg wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07532/4344-3 entgegen.

Salem

Glasscheibe an Bus-Häuschen zertrümmert

Unbekannte Vandalen haben mutmaßlich Ende der vergangenen Woche die Verglasung der Bushaltestelle Salem-Unterstenweiler eingeschlagen. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, kann aktuell noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Salem hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat und Personen, die Hinweise auf die Verantwortlichen geben können, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell