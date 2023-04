Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Vermisster 82-Jähriger tot aufgefunden

Aichstetten (Landkreis Ravensburg) (ots)

Der 82-jährige Mann aus Aichstetten, nach dem die Polizei seit dem 09.03.2023 auch öffentlich gesucht hatte, ist tot. Sein Leichnam wurde am Montagmittag im Wasser der Iller bei Ferthofen aufgefunden.

Hier unsere Meldung vom 11.03.2023:

Aichstetten

Senior vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Aktuell sucht die Polizei nach einem 82 Jahre alten Mann aus der Gemeinde Aichstetten, der seit Mittwoch vermisst wird. Moritz D. verlies am Morgen mit dem Pkw seine Wohnanschrift und wurde seither nicht mehr gesehen. Der Pkw des Mannes wurde zwischenzeitlich in Lautrach an der Illerbrücke aufgefunden. Der 82-Jährige hat eine Vorerkrankung, die dazu führt, dass er keine längeren Strecken mehr zurücklegen kann. Er wird als etwa 170 cm groß beschrieben und hat graues Haar und blaue Augen. Moritz D. ist vermutlich mit einem Hemd und einer Jeanshose bekleidet und ist unter Umständen auch an seinem eher gebückten Laufstil zu erkennen. Es muss davon ausgegangen werden, dass sich der 82-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand oder einer hilflosen Lage befindet. Neben der Suche durch Polizeistreifen aus Baden-Württemberg und Bayern waren die letzten beiden Tage auch mehrere Personenspürhunde und ein Polizeihubschrauber in die Suche nach dem Vermissten eingebunden. Da die Maßnahmen bislang nicht zum Auffinden des 82-Jährigen führten, bittet die Polizei nun auch die Bevölkerung bei der Suche um Mithilfe. Sie können Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten geben? Dann melden Sie sich bitte unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg oder Tel. 07561/8488-0 beim Polizeirevier Leutkirch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell