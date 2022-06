LPI-GTH: Vereidigung der Thüringer Polizei 2022 - Grund zu feiern

Gotha (ots) - Gestern, gegen 16.30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Straße "Steinmühlenallee". Eine 25-jährige Fahrerin eines VW wollte aus einer Grundstückseinfahrt herausfahren und kollidierte dabei mit einem 55-jährigen Fahrradfahrer. Der Mann kam mit seinem Fahrrad zu Fall und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei ...

mehr