Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Schleiz (ots)

Am Dienstag der vergangenen Woche, dem 17.05.2022, kam es auf dem Parkplatz des Admira-Centers in Schleiz zu einer Verkehrsunfallflucht, sodass nun Zeugen gesucht werden. Zwischen 09:00 Uhr bis gegen 10:00 Uhr parkte eine Frau ihren Dacia Sandero in gelb auf dem Parkplatz in der Oettersdorfer Straße und stellte bei ihrer Rückkehr eine Beschädigung im Bereich der vorderen, linken Stoßstange fest. Der oder die Unfallverursacher/in hatte nicht unerheblichen Sachschaden verursacht und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schleiz entgegen.

