Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Polizei gibt Sicherheitstipps zum Start in die Motorradsaison

Landkreise Ravensburg, Sigmaringen und Bodenseekreis (ots)

Die Zahl der Motorradunfälle ist im Jahr 2022 im Bereich des Polizeipräsidiums Ravensburg im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Weit mehr als die Hälfte der Unfälle wurden von den Motorradfahrenden selbst verschuldet, davon insgesamt ein knappes Drittel ohne Beteiligung eines anderen Verkehrsteilnehmers. Weil die Unfallursache Nummer Eins bei den Motorradunfällen nach wie vor nicht angepasste Geschwindigkeit ist, bittet die Polizei die Biker zu Beginn der Motorradsaison, ihr Fahrverhalten an die persönlichen Fähigkeiten anzupassen und sich selbst kritisch zu reflektieren. "Legen Sie lieber mit moderater Geschwindigkeit los und gewöhnen Sie sich an Ihr Motorrad," so Polizeipräsident Uwe Stürmer. Spezielle Fahrsicherheitstrainings können dabei helfen, in Extremsituationen einen kühlen Kopf zu bewahren und besonnen zu reagieren. Aber auch die richtige Kleidung kann bei Verkehrsunfällen das Verletzungsrisiko minimieren. Polizeipräsident Stürmer weiter: "Als Motorradfahrer haben Sie keine Knautschzone. Tragen Sie daher entsprechende Schutzkleidung, auch wenn es im Sommer unangenehm warm ist. Diese kann bei einem Sturz dafür sorgen, dass die Verletzungen nicht schlimmer ausfallen." Das Tragen eines Helms ist bei jeder Fahrt obligatorisch. Weil Motorradfahrende immer wieder leicht übersehen werden, empfiehlt sich zudem eine gut sichtbare und auffällige Kleidung. Auch Warnwesten über der Schutzkleidung eignen sich hier gut. Darüber hinaus gibt es inzwischen weitere Schutzausstattungen, beispielsweise sogenannte Airbag-Westen, die sich bei einem Unfall oder einem Sturz aktivieren und den Träger schützen. "Diese Westen haben auch den Vorteil, dass Sie bei einem Unfall oder Sturz automatisch einen Notruf absetzen und den Standort des Verunfallten durchgeben. Diese Funktion kann insbesondere bei einem alleinbeteiligten Sturz Leben retten," so Stürmer weiter. Nicht zuletzt kann auch ein technischer Frühjahrscheck bösen Überraschungen vorbeugen. Insbesondere Bremsen, Bereifung und Beleuchtung sollten vor dem Start in die Motorradsaison möglichst von einem Fachmann überprüft werden.

