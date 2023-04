Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringendorf

Asche und Stroh in Wald entsorgt - Feuerwehreinsatz

Asche und Stroh, die in einem Waldstück im Bereich des Staudenwegs entsorgt worden sind, haben am Dienstagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Ein Glutnest hatte offensichtlich das Stroh zum Rauchen gebracht. Ein Zeuge entdeckte den Rauch glücklicherweise rechtzeitig und verständigte daraufhin die Wehrleute. Ein Brand, der sich möglicherweise auch auf trockenes Geäst hätte ausbreiten können, wurde somit verhindert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr und nimmt unter Tel. 07571/104-0 Hinweise auf den unbekannten Entsorger entgegen.

Meßkirch

Stahltüre von öffentlicher Toilette mutwillig herausgerissen

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Stahltüre einer öffentlichen Toilette in der Schlossstraße herausgerissen und in eine angrenzende Grünanlage geworfen. Durch die mutwillige Beschädigung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.200 Euro. Der Polizeiposten Meßkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell