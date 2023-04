Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressebericht zu Lkw-Unfall am 05.04.23 auf der A 96 bei Wangen

Wangen (ots)

Sattelzug nach Reifenplatzer umgekippt

Zu einem Verkehrsunfall mit langer Sperrung des betroffenen Autobahnabschnitts kam es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr auf der A 96, Höhe Neuravensburg. Der 61jährige Lenker eines 40-to-Sattelzuges befuhr die Autobahn in Ri. Memmingen. Als an seiner Sattelzugmaschine der rechte Vorderreifen platzte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Befahren des Grünstreifens und eines Erdwalls kippte der Sattelzug auf die linke Seite um. Es kam zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau und der Verkehr wurde an der AS Neuravensburg abgeleitet. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, an dem Sattelzug entstand ein Schaden von ca. 60000 Euro. Die Autobahn in Richtung Memmingen war infolge der Bergungsarbeiten über mehrere Stunden gesperrt. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell