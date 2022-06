Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht

Weimar (ots)

An der Einmündung Erfurter Straße / Milchhofstraße verursachte am Donnerstagmorgen der Fahrer eines VW einen Unfall und flüchtete dann vom Unfallort. Der Unfallverursacher legte versehentlich den Rückwärtsgang ein und stieß dadurch gegen einen hinter ihm stehenden Mercedes Van. Dessen Fahrerin merkte sich aber das Kennzeichen des Flüchtenden, so dass dieser zeitnah ermittelt werden konnte. Es stellte sich heraus, dass der 18-jährige Fahranfänger an der Einmündung zusehends nervöser wurde, nachdem er seinen Wagen schon mehrmals abgewürgt hatte. In der Hektik legte er nun versehentlich den Rückwärtsgang ein und fuhr mit Schwung an. Im Anschluss fuhr der junge Mann wieder vorwärts in Richtung des Stadtringes davon.

