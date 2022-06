LPI-J: Wildunfall

Jena (ots) - Fahrzeug nicht gegen wegrollen gesichert Freitagnachmittag parkte der 65 jährige Fahrer eine Transporters Renault sein Fahrzeug am Schulberg in Schlöben ab ohne dieses ausreichend gegen wegrollen zu sichern. Als sich das Fahrzeug selbständig in Bewegung setzte versuchte der Fahrer dieses noch aufzuhalten, wobei sein Fuß überollt wurde. Die ungewollte Fahrt endete an einem nahegelegenen Gartenzaun. Der ...

