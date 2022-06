LPI-J: Scheiben eingeschlagen

Bad Sulza (ots) - Am 02.06.2022 kam es in Bad Sulza zu einem Wildunfall. Als gegen 06:50 Uhr ein Reh die Straße in Richtung Nirmsdorf überqueren wollte, konnte ein heranfahrender 39jähriger Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Das Tier ist noch vor Ort verendet. Der Fahrer blieb unverletzt und sein Fahrzeug fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

