Friedrichshafen

Unter Drogen zur Polizei gefahren

Mit einem erheblichen Bußgeld, einem mehrmonatigen Fahrverbot und Punkten in Flensburg muss ein 51-Jähriger rechnen, der am Mittwochnachmittag mit seinem Auto mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel zur Polizei gefahren ist. Polizeibeamte stellten bei dem 51-Jährigen, der wegen anderweitiger Drogendelikte vorgeladen war, deutliche Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest. Die Folge waren eine Blutentnahme in einer Klinik und die Untersagung der Weiterfahrt. Sollte das Ergebnis der Blutentnahme den Konsum bestätigen, wird der 51-Jährige entsprechend angezeigt.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Rund 3.000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Mittwoch an einem Mercedes hinterlassen, der zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr auf dem Parkplatz einer Praxis in der Werastraße abgestellt war. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer, der mit einem blauen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, touchierte den Mercedes und suchte im Anschluss das Weite. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Friedrichshafen

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen hat am Mittwoch kurz nach 15 Uhr im Stadtgebiet einen 25-Jährigen mit seinem E-Scooter gestoppt, weil an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Da der Verdacht bestand, dass der Scooter nicht versichert ist, verlangten die Beamten einen entsprechenden Nachweis. Den angeblichen Versicherungsnachweis brachte der 25-Jährige wenig später beim Polizeirevier vorbei. Die Polizisten merkten jedoch sofort, dass dieser auf einen anderen E-Scooter ausgestellt war. Der 25-Jährige hat daher mit einer Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu rechnen.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Zwei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch kurz nach 6 Uhr in der Colsmanstraße ereignet hat. An der Auffahrt zur B 31 musste ein 35-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt halten, was der nachfolgende 22-jährige Sprinter-Lenker zu spät erkannte. Bei der wuchtigen Kollision wurden beide Fahrer leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Mercedes Sprinter.

Tettnang

Baum touchiert und abgehauen

Auf einem Firmenparkplatz in der IFM-Straße hat am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Baum und hölzerne Stützen beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Der Unbekannte fuhr nach der Kollision davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Unfallverursacher mit einem schwarzen Mercedes GLA unterwegs gewesen sein dürfte, der im Frontbereich erhebliche Schäden aufweisen müsste. Hinweise zu dem Unbekannten oder dessen Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Überlingen

Frau ins Gesicht geschlagen

Ermittlungen wegen Körperverletzung hat das Polizeirevier Überlingen eingeleitet, nachdem eine 42-Jährige am Mittwoch von einer bislang unbekannten Frau ins Gesicht geschlagen wurde. Die unbekannte Täterin, die in Begleitung eines Mannes und eines Hundes war, klingelte gegen 13.30 Uhr an der Tür der 42-Jährigen in der Anna-Zentgraf-Straße. Die Unbekannte griff die 42-Jährige zunächst verbal an und schlug ihr schließlich ins Gesicht. Der Sohn des Opfers konnte die Täterin aus dem Eingangsbereich der Wohnung schieben, woraufhin die Unbekannte den Türvorleger mitnahm und von Dannen zog. Die unbekannte Täterin soll etwa 160 cm groß, schlank und Mitte 30 sein. Sie sprach fließend Russisch. Sie hat schulerlange rot-braune Haare und war mit einer roten Jacke und einer grauen Hose bekleidet. Ihr Begleiter ist ebenfalls etwa 160 cm groß und 50 bis 60 Jahre alt. Der Mann hat eine Halbglatze und einen Schnurrbart und war mit einer blauen Jacke und Jeans bekleidet. Hinweise zu den Personen nehmen die Ermittler unter Tel. 07551/804-0 entgegen. Die Hintergründe, warum die Täterin an der Wohnungstüre geklingelt hat, sind derzeit noch unklar.

