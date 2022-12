POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Polizei stellt E-Scooter sicher und sucht rechtmäßigen Eigentümer / Wer kann Hinweise zum Besitzer geben?

Roßdorf-Gundernhausen (ots) - Das kriminelle Vorhaben von bislang Unbekannten scheiterte, als sie in der Nacht zum Mittwoch (28.12.) versuchten, in ein Einfamilienhaus in der Bruchwiesenstraße einzubrechen. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die ungebetenen Gäste auf die Terrasse des Hauses und machten sich dort an einer Tür zu schaffen. Diese hielt den ...

