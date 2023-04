PP Ravensburg: Polizeiposten Meckenbeuren unter neuer Leitung

Landkreis Sigmaringen (ots) - Sigmaringen Verkehrsunfallflucht Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Georg-Zimmerer-Straße an einem Ford hinterlassen. Das Auto war dort am Mittwoch zwischen 21 Uhr und 22 Uhr geparkt. Der Unbekannte, der das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte, fuhr anschließend davon, ohne sich ...

mehr