Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Geraer Polizei sucht Zeugen

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei ermittelt seit dem vergangenen Wochenende zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Unbekannte Täter schlugen daher in der Zeit vom 19.11 - 20.11.2022 bei insgesamt 4 Fahrzeugen (Skoda, Lada, VW, Dacia) die Heckscheiben bzw. bei einem Fahrzeug die Seitenscheibe ein. Gestohlen wurde aus den betreffenden Autos, welche in der Trebnitzer Straße / Kurt-Keicher-Straße bzw. Friedhofstraße abgestellt waren, nichts. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, welche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829-0 bei der hiesigen Dienststelle zu melden. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell