PP Ravensburg: Überlingen

Nebenkostenabrechnung versetzt Mann in Aufruhr

Eine aus seiner Sicht falsche Nebenkostenabrechnung veranlasste einen 70-jährigen Mann am Donnerstag gegen 10.00 Uhr bei den Stadtwerken am See in Überlingen vorzusprechen. Da keine einvernehmliche Lösung für das Problem gefunden werden konnte, wurde das Auftreten des Mannes immer aggressiver. Als schließlich noch ein Telefon gegen eine Angestellte der Stadtwerke flog und daraufhin wüste Beleidigungen folgten, wurde die Polizei verständigt. Gegenüber den Beamten äußerte der Mann schließlich erheblich Probleme im privaten Bereich, weshalb er vorsorglich in ein Krankenhaus eingewiesen wurde. Verletzt wurde niemand. Der Mann kommt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.

