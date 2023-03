Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach

POL-SBR-BURB: Ausgebrannter Transporter aufgefunden

Saarbrücken-Gersweiler (ots)

Am Morgen des 01.03.2023 stellte ein Fußgänger auf einem Waldweg in der Nähe des Hundevereins in Saarbrücken-Gersweiler einen komplett ausgebrannten Transporter fest. Über die Ermittlungen vor Ort konnte der Fahrzeughalter in Erfahrung gebracht und in Kenntnis gesetzt werden. Dieser begab sich vor Ort und musste feststellen, dass ihm bis dahin unbemerkt das Firmenfahrzeug zuvor vom 28.02. auf den 01.03.2023 von seinem Firmengelände durch bislang unbekannte Täter entwendet wurde. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem oder den Tätern und der genauen Brandursache dauern noch an. Der Schaden wird von hier auf ca. 15.000EUR geschätzt. Die Polizei Saarbrücken-Burbach bittet für Hinweise sich unter der 0681/97150 zu melden.

